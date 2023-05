„Frauda bancară”: Dosarul în care este vizat Plahotniuc ajunge pe masa judecătorilor

12:10

În acest an pe 28 mai marcăm Ziua Nistrului. Cu acest prilej, președinta Maia Sandu a publicat un mesaj în care a menționat importanța fluviului pentru Republica Moldova și a îndemnat cetățenii să aibă grijă de acesta. „În fiecare an, în ultima duminică a lunii mai, marcăm Ziua Nistrului. Istoria neamului nostru este strâns legată […] The post Maia Sandu, mesaj cu prilejul Zilei Nistrului: „Este sursa de apă la robinet pentru sute de mii de oameni” appeared first on NewsMaker.