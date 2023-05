Primele nunți LGBT din Republica Moldova: „Pentru noi a fost foarte important acest pas”

18:50

Candidata lui Șor, Evghenia Guțul, aleasă în funcția de bașcan al Găgăuziei, trebuie să se concentreze pe problemele cu care se confruntă locuitorii autonomiei, și nu pe agenda politică, în parte anti-guvernamentală, promovată de Partidul „ȘOR”, susține deputatul Adunării Naționale din Găgăuzia Alexandr Tarnavschi. Alesul local declară că Guțul a câștigat scrutinul grație promisiunilor făcute […] The post VIDEO Tarnavschi: Guțul trebuie să se concentreze pe rezolvarea problemelor Găgăuziei, nu pe agenda politică a Partidului „ȘOR” appeared first on NewsMaker.