(video) ANA a publicat o secvență video din 1967 despre turneul unei orchestre de muzică populară pe râul Nistru

Profesorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei mai fac un pas în față remarcându-se cu o nouă lucrare publicată în prestigioasa revistă științifică cu Factor de Impact 10.383 ACS Applied Materials and Interfaces ,,Development of 2-in-1 Sensors for the Safety Assessment of Lithium-Ion Batteries via Early Detection of the Vapors Produced by the Electrolyte Solvents" („Elaborarea senzorilor 2-în-1 pentru evaluarea siguranței bateriilor litiu-ion prin detectarea timpurie a vaporilor produși de solvenții electroliți").