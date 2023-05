(video) Verstappen, Alonso şi Ocon, pe podium după un Monaco Grand Prix marcat de ploaie pe final

16:20

Unul din cele 275 de exemplare Mercedes-AMG ONE a ars complet pe o şosea din Staffordshire, Marea Britanie. Fotografii cu rămășițele mașinii au fost publicate de cotidianul The Sun. Automobilul care costă peste 2.000.000 de euro în prezent încă este livrat clienţilor în baza ordinii din lista de comenzi. Hypercarul cu tehnologie de propulsie din