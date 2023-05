Alegeri în Turcia // Erdogan, felicitat de lideri ai lumii

19:20

Autoritățile din Turcia au neutralizat un colet suspect în centrul capitalei Ankara, chiar în zona în care se strâng susținătorii candidaților la prezidențiale, transmite Digi24.ro cu referire la o corespondență exclusivă din capitala Turciei. „Am auzit o explozie dintr-o locație foarte apropiată de noi. Am mers în această zonă. În spatele meu a avut loc explozia, în parc. Suntem în centrul capitalei Ankara, o zonă extrem de circulată, plină cu oameni. În momentul în care am ajuns aici am văzut...