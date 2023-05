Starea de urgență – prelungită cu 60 de zile

Prim-ministrul Dorin Recean a cerut Legislativului prelungirea stării de urgență cu 60 de zile, din cauza războiului din Ucraina. Marina Tauber, deputată a Partidului „ȘOR”, a rămas, din nou, fără imunitate parlamentară, la solicitarea procurorului general interimar. Aceasta este anchetată penal pe faptul falsificării rapoartelor financiare în campania electorală pentru funcția de primar al municipiului […] The post Starea de urgență – prelungită cu 60 de zile appeared first on Cu Sens.

