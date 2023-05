Argumente manipulative în instanță la validarea alegerilor din Găgăuzia

Pe 22 mai 2022, Curtea de Apel Comrat a validat alegerile bașcanului UTA Găgăuzia. Iată cum și-au argumentat poziția în fața instanței avocații candidatei Partidului „ȘOR”, Evghenia Guțul. VADIM BANARU, avocat: 81 de observatori naționali, dintre care 24 ai Asociației Promo-LEX. Având în vedere că nici unii din reprezentanții internaționali sau naționali nu au ieșit […] The post Argumente manipulative în instanță la validarea alegerilor din Găgăuzia appeared first on Cu Sens.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cu Sens