Erdogan a câștigat alegerile prezidențiale din Turcia

Oamenii de știință spun că au găsit un capitol din Biblie ascuns sub alt text mai bine de 1.500 de ani Oamenii de știință care folosesc fotografia cu ultraviolete spun că au găsit o versiune veche a unui capitol al Bibliei care a fost ascunsă sub un alt fragment de text timp de mai bine de 1.500 de ani, potrivit Insider. Istoricul Grigory Kessel, de la Academia Austriacă de Științe, a anunțat descoperirea într-un articol din revista New Testament Studies (Studiile Noului Testament). Kessel spune...