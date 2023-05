Galerie foto: Marșul Fanfarelor la Nisporeni, un spectacol muzical vibrant în cinstea a 405 ani de istorie

17:30

Primăria orașului Nisporeni organizează, cu ocazia Zilelor Orașului, un eveniment sportiv pentru întreaga familie – Eco Run Nisporeni. Acesta își propune să promoveze un stil de viață sănătos și responsabilitatea față de mediul înconjurător, reunind comunitatea într-o atmosferă plină de energie și bucurie. Eco Run Nisporeni oferă două trasee diferite... The post Zilele orașului Nisporeni: Eco Run, un eveniment sportiv pentru întreaga familie appeared first on ALBASAT.