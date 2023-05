VIDEO „Urgență familială”. Reacția expertei în branding personal, Olga Tapordei, după ce a fost surprinsă încălcând regulamentul de circulație rutieră

13:20

După ce Asociația Forța Fermierilor s-a dus la întâlnire pe 25 mai cu ministra Veronica Sirețeanu, dar pentru că a venit secretarul de stat, s-au întors și au plecat, calificând gestul drept unul de sfidare, Ministerul Finanțelor a venit cu o justificare. Ei au declarat că „în momentul realizării ședinței, Sirețeanu u era în incapacitate […] The post Reacția Ministerului Finanțelor, după ce Forța Fermierilor „s-a supărat” că la întrevedere nu a fost Sirețeanu appeared first on NewsMaker.