Webinar în cadrul Campaniei de informare „Națiune digitală”

Academia pentru Transformare Digitală și-a desfășurat lucrările pe data de 25 mai 2023, la Agenția de Guvernare Electronică, alături de cei mai buni specialiști în e-guvernare din țara noastră, dar și din alte 4 state ale Parteneriatului Estic. Experții s-au reunit, timp de 5 zile la Chișinău, pentru a participa în cadrul atelierelor de lucru organizate de GIZ Eastern Partnership Regional Fund for Public Administration Reform și SIGMA (Support for improvement in Governance and Management). Scopul activităților este schimbul regional de experiențe și bune practici, precum și sinergiile de concepte și cunoștințe privind proiectarea serviciilor publice, care contribuie la îmbunătățirea performanței instituțiilor publice și la crearea de rețele comune între autoritățile implicate în transformarea digitală. Pornind de la necesitatea modernizării serviciilor publice, care reprezintă o prioritate strategică a tuturor țărilor Parteneriatului Estic, agenda de astăzi a inclus discuții privind identitatea electronică e-ID și recunoașterea reciprocă a semnăturilor electronice și a serviciilor de încredere, precum și implementarea ID digital la nivel național. În marja Academiei pentru Transformare Digitală, desfășurată la Chișinău în perioada 22-26 mai 2023, au fost dezbătute subiecte precum strategii pentru transformare digitală, interoperabilitatea sistemelor informaționale și schimbul de date, servicii de semnătură electronică și încredere, oportunitățile și provocările AI pentru furnizarea de servicii etc. Următoarele ediții vor avea loc în acest an, în Georgia și Germania.