Primarul Grigore Robu felicită locuitorii Nisporeni cu ocazia Zilelor Orașului: „Doar cei care muncesc știu să se odihnească”

09:10

Decizia de a organiza Summit-ul Comunității Politice Europene la o vinărie a fost luată din respect pentru sectorul vinicol care a rezistat embargourilor și multiplelor crize care au lovit Republica Moldova. O spune purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. Potrivit reprezentantului Executivului, crama „Castel Mimi” este singura din Republica... The post Daniel Vodă: 44 de lideri și-au confirmat prezența la Summit-ul Comunității Politice Europene appeared first on ALBASAT.