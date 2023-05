Kissinger a admis un posibil conflict între SUA și China

23:00

Unul dintre primii chitariști bas ai trupei britanice The Beatles - Chas Newby — a murit la vîrsta de 81 de ani, anunță revista New Musical Express (NME). Cauza morții muzicianului nu este anunțată."Chas a cîntat pentru The Beatles la mai multe concerte, cînd Stuart Sutcliffe rămînea în Hamburg. Interesant este faptul că el a fost și primul chitarist bas stîngaci din The Beatles", au declarat