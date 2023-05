„Moldova nu este singură”: Lideri ai țărilor UE, mesaje de susținere în marja Summitului din 1 iunie

11:30

Premiera lungmetrajului «VARVARA», realizat de echipa de producție a filmului «Carbon», va avea loc în clădirea Președinției Republicii Moldova. Pentru prima dată în istoria modernă a țării, aici va fi organizată o proiecție de film, la care sunt invitați oaspeți precum membrii echipei de filmare, actorii, partenerii proiectului, reprezentanții industriei cinematografice și cei care au susținut crearea noului film moldovenesc. Evenimentul va avea loc pe șase iunie în Sala Mare a Președinției, unde […]