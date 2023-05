FOTO O mașină s-a izbit de panoul informativ al unei stații PECO, la Durlești. Sunt victime

11:00

Administrația de Stat a Drumurilor a anunțat că din 29 mai circulația pe podul din proximitatea orașului Cricova va fi suspendată. Astfel, traficul rutier va fi redirecționat pe un drum provizoriu. Cel din urmă va fi amenajat cu mijloace de semnalizare rutieră. Reprezentanții Administrației au menționat că începând cu 29 mai, circulația pe sectorul de […]