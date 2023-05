Meteorologii avertizează din nou: Ne așteaptă ploi cu descărcări electrice, grindină și vijelie

10:30

Carambol la Chișinău cu implicarea mai multor automobile. Șase automobile s-au ciocnit pe strada Albișoara. Potrivit oamenilor legii, nicio persoană nu a avut de suferit. Poliția a fost sesizată despre accident pe 26 mai, la ora 08:36. Oamenii legii au fost informați la 112 că pe strada Albișoara din capitală s-a produs un accident rutier […]