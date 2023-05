VIDEO La un pas de tragedie: O mamă și copilul ei, salvați dintr-un apartament cuprins de flăcări

09:30

Vezi ce poți să faci în ultimul weekend al lunii mai. Chișinău BBQ FESTIVAL Nu rata ocazia de a te alătura bucuriei și distracției la Chișinău BBQ Festival. Descoperă gusturi noi, dansează pe ritmul muzicii și creează amintiri memorabile, toate acestea fără nicio cheltuială. Pentru mai multe informații și detalii despre eveniment, accesează link-ul: Chisinau BBQ Festival Când? 26-27-28 mai 2023 Unde? Parcul Valea […] The post Top evenimente la care poți merge în această săptămână în Chișinău (25-28 mai) appeared first on NewsMaker.