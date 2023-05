NM Espresso: despre reducerea tarifului la gaze, pregătirea Chișinăului de Summit și includerea lui Guțul în componența guvernului

22:20

Mama copilului de 10 ani, tamponat mortal lângă Aeroport, în timp ce trecea strada regulamentar, califică decizia instanței de judecată, care l-a condamnat pe șofer la 1,6 ani după gratii în penitenciar de timp deschis, drept „ilegală". Femeia spune că va contesta decizia magistraților cu apel. „Este o decizie ilegală. Micuțul meu stă în pământ, […]