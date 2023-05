Zelenski condamnă atacul cu rachete asupra spitalului din Dnipro: „Niște creaturi absolut bolnave”

10:50

Traficul rutier pe podul din proximitatea or. Cricova va fi sistat începând cu ziua de luni, 29 mai. Potrivit informației oferite de „Administrația de Stat a Drumurilor”, sistarea are loc în legătură cu executarea lucrărilor de reparație a suprastructurii podului. Astfel, pe sectorul de drum M5 km 264,63-km 264,945, podul din proximitatea or. Cricova, circulația va fi suspendată. În intervalul orar 8:00 – 17:30, va fi restricționată circulația transportului pe drumul M1 Frontiera cu România – L...