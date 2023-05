Rute alternative de deplasare prin Chișinău în contextul Summitului CPE. Ce străzi să eviți și pentru care să optezi

22:00

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord liberalizează temporar, în mod unilateral, toate taxele vamale aplicate la importul produselor agricole originare din Republica Moldova. Un Acord în acest sens a fost semnat, pe 25 mai, la Chișinău. Actualmente, cotele sunt stabilite la roșii, usturoi, struguri de masă, mere, cireșe, prune și suc de […] The post Marea Britanie liberalizează toate taxele vamale aplicate la importul produselor agricole din Moldova. Alaiba: „Un pas îndrăzneț” appeared first on NewsMaker.