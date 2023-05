Tichete de sport pentru salariați. Proiectul de lege, votat în prima lectură

21:30

Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova reacționează la proiectul de lege înaintat de deputații PAS, prin care „Ziua Victoriei”, marcată în țara noastră încă din anul 1990, pe 9 mai, va fi înlocuită cu „Ziua comemorării și reconcilierii în memoria celor căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial” și va fi marcată pe 8 mai. […] The post Ambasada Rusiei la Chișinău, despre intenția PAS de a anula „Ziua Victoriei”: Nimeni și nimic nu este uitat appeared first on NewsMaker.