INTERVIU//Ștefan Botnar: „Ala Nemerenco este ministru și minister. Ea susține că doar ea știe cum se lucrează. Restul sunt proști, incompetenți, cu dizabilități mintale sau corupți”

Anul acesta Săptămâna Europeană a Imunizării se desfășoară sub sloganul „Promovarea vaccinărilor pentru copii. Recuperarea dozelor restante de vaccin”. În perioada 23-29 aprilie autoritățile se vor focusa pe îmbunătățirea absorbției vaccinurilor în contextul unei scăderi globale a ratelor de vaccinare din cauza pandemiei de COVID-19. În ultimii ani rata de imunizare la unele capitole s-a diminuat cu mult sub nivelul care asigură protecția împotriva unor maladii ținute sub control de vaccinare.