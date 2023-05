LIVE: Premierul Recean vine în Parlament să solicite deputaților prelungirea stării de urgență

09:50

Chișinăul și Tiraspolul se apropie de o soluționare a conflictului transnistrean, iar acest lucru s-ar putea întîmpla chiar în decurs de un an. O astfel de opinie a exprimat fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare al Republicii Moldova, expert în domeniul analizei politice, planificării strategice și soluționării conflictelor, Vladislav Kulminski, în cadrul emisiunii „Teritoriul Libertății" cu Lilia ... Cât de aproape suntem de o soluționare rapidă a conflictului transnistrean – Ce spun experții de la Chișinău