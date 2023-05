Energocom va achiziționa gaz în valoare de €200 mln. De unde vin banii 

14:10

Un an și șase luni de închisoare în penitenciar de tip deschis pentru șoferul care a tamponat mortal un copil de zece ani lângă Aeroport în decembrie 2022. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, anunță Procuratura Generală. Acuzarea susține că decizia este prea blândă și anunță că o vor contesta la Curtea […]