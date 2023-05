Medvedev afirmă că războiul din Ucraina ar putea dura zeci de ani

09:50

Sărbătorită în fiecare an în ultima duminică a lunii mai, Ziua Nistrului este unul dintre cele mai importante evenimente, prin care se accentuează importanța fluviului ca principala arteră acvatică a Republicii Moldova. Marcarea Zilei Nistrului din acest an, pe 28 mai, se organizează sub sloganul „Râul care ne unește” și prevede mai multe evenimente, la care sunt …