Șase persoane din securitatea PP „ȘOR”, printre care și pensionari ai MAI, recunoscute vinovate de filarea a doi procurori

Un actor brazilian, anunțat dispărut în ianuarie, a fost găsit mort, îngropat sub podeaua unei case Cadavrul actorului brazilian Jefferson Machado Costa, care a dispărut în luna ianuarie, a fost găsit îngropat într-o ladă din lemn, la 2 metri sub podeaua unei case, scrie Digi24. Jefferson a fost actor de televiziune, care a jucat în mai multe filme braziliene, dar a fost implicat și în procesul de producție. Actorul de 44 de ani a fost văzut ultima dată pe 27 ianuarie, iar mama lui, Maria das Do...