Parlamentul a votat hotărârea privind Rezoluția Adunării Moldova Europeană

O Biblie ebraică veche de peste 1.000 de ani a fost cumpărată la o licitaţie din New York pentru o sumă record de 38,1 milioane de dolari, de către Alfred Moses, fost ambasador al SUA în România, urmând să fi donată Muzeului Poporului Evreu din Tel Aviv, potrivit The Guardian.