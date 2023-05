VIDEO Imagini din timpul atacului asupra navei de recunoaștere rusească. Ce s-a întâmplat, de fapt, în Marea Neagră

05:00

Prețurile gazelor în Europa au scăzut pentru prima dată în doi ani sub 300 de dolari per mia de metri cubi, potrivit datelor Bursei de Valori din Londra. Pe fondul scăderii prețurilor, Vladimir Putin a recunoscut că Rusia nu a reușit să "înghețe" Europa, iar criza energetică de pe continent a trecut. „A fost o […]