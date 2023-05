Statul majorează mărimea amenzilor în cazul înțelegerilor de cartel, iar Consiliul Concurenței obține mai multe împuterniciri – Ce conține proiectul votat de Parlament

09:50

Rafael Nadal nu a disputat în acest sezon de zgură niciun meci, iar azi a anunțat că nu va participa la Roland Garros 2023. Ibericul a transmis că se va opri câteva luni pentru a se vindeca, dar că nu are o dată stabilită pentru revenire. De asemenea, Rafa a transmis că vrea să revină ... Anunțul care întristat fanii tenisului – Rafael Nadal nu va juca la Roland Garros – Ibericul are 14 trofee la Paris – 2024 va fi ultimul an pentru Matator în circuitul masculin