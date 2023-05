Memoria lui Tudor Țernă celebrată prin turneul de minifotbal din Nisporeni, în semn de recunoștință pentru apărarea independenței Republicii Moldova

13:40

Natalia Luncaș Ionel, o tânără originară din Nisporeni, stabilită de mai mulți ani în Dublin, Irlanda, își arată susținerea față de parcursul european al Republicii Moldova. Împreună cu familia sa, Natalia a participat la o adunare organizată în Dublin, unde zecile de mii de moldoveni s-au strâns pentru a-și exprima...