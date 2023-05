Marea Britanie liberalizează toate taxele vamale aplicate la importul produselor agricole din Moldova. Alaiba: „Un pas îndrăzneț”

10:40

Procuratura Generală a trimis o cerere în adresa Parlamentului prin care solicită ridicarea imunității parlamentare a deputatei Partidului „ȘOR", Marina Tauber. Solicitarea vine ca urmare a faptului că Tauber este vizată într-o cauză penală inițiată cu privire la alegerile locale de la Bălți. Tauber este bănuită de „acceptarea cu bună știință a finanțării concurentului electoral din […]