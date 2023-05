Ambasada Rusiei la Chișinău, despre intenția PAS de a anula „Ziua Victoriei”: Nimeni și nimic nu este uitat

10:10

Parlamentul s-a întrunit în ședință. În cadrul ședinței de astăzi, deputații vor pune în dezbatere rezoluția adoptată pe 21 mai, la Adunarea Națională „Moldova Europeană”. Totodată, va fi examinat proiectul de lege privind înlocuirea „Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei”, marcată în Republica Moldova încă din anul 1990, pe 9 mai, […] The post LIVE Ședința Parlamentului. Rezoluția adoptată la Adunarea „Moldova Europeană” și înlocuirea „Zilei Victoriei”, pe ordinea de zi appeared first on NewsMaker.