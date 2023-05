Statul oferă un pachet social pentru ofițerii de informații și securitate – Proiectul votat de Parlament se referă și la condițiile de accedere la o funcție de conducere în cadrul SIS

22:10

Prima ședință de judecată în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău a fost amânată. Dosarul a ajuns în instanță după 9 ani de investigații și are 78 de volume. Avocații celor opt inculpați vizați în dosar au cerut ca dosarul să fie examinat de trei magistrați și nu de unul. Astfel, judecătorul a admis cererea care ...