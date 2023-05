Excluderea deputaţilor Vasile Bolea şi Alexandr Suhodolschi din fracţiunea parlamentară a Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor a stârnit polemici în Parlament

14:20

În perioada 25-28 mai 2023 are loc la București cea de-a VI-a ediţie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni (tradițional sărbătorită în ultima duminică din luna mai—anul acesta pe 28 mai). Festivalul, aflat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, cuprinde o serie de evenimente organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, relatează bucpress.eu.