Rezidenții MITP, îndemnați să participe la Moldova Innovation Awards 2023. Au rămas zile numărate până la încheierea etapei de aplicare la concurs

21:40

Liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, condamnat în dosarul „frauda bancară”, a publicat pe canalul său de Telegram fotografii de la o „întâlnire” cu primarii din UTA Găgăuzia. Doar că primarii spun că participarea lui Ilan Șor la întrevedere a fost „o surpriză”, întrucât ei urmau să se întâlnească doar cu președintele Adunării Populare din Găgăuzia, […] The post Surpriză de la Ilan Șor pentru primarii din Găgăuzia. I-a „onorat” cu prezența la o ședință, fără să-i anunțe appeared first on NewsMaker.