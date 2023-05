Un an și jumătate de închisoare pentru șoferul care a omorât un copil pe zebră lângă Aeroport

11:30

Dacă nu ați reușit să ajungeți la Chișinău pentru a participa la Adunarea „Moldova Europeană”, postul de televiziune ALBASAT vă oferă posibilitatea de a fi martorii acestui eveniment istoric. Prin intermediul transmisiunii LIVE, puteți urmări desfășurarea evenimentului și discursurile personalităților marcante ale vieții politice și sociale din Republica Moldova. Adunarea... The post Urmăriți Acum Transmisiunea LIVE pe ALBASAT: Adunarea „Moldova Europeană” appeared first on ALBASAT.