VIDEO Grosu, după ce BCS a acuzat PAS că a uzurpat puterea în stat: „Sunt în pană de idei”

Alexandr Onișcenko, campionul Ucrainei la box printre tineri și juniori, a murit în timpul luptelor din regiunea Bahmut, Donețk. Informația a fost făcută publică, pe 24 mai, de Federația de box a Ucrainei. Acesta avea 30 de ani. „Alexandr Onișcenko – maestru în sport, campionul Ucrainei la box printre tineri și juniorii, câștigătorul „Cupei Carpați",