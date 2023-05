TRM, nevoit să închirieze echipament tehnic din România pentru a transmite summitul din 1 iunie. O echipă de circa 60 de persoane vine azi la Chișinău

17:50

Un număr record de candidați – 2192 au obținut nota „10” din oficiu la proba de examen la limba străină. Decizia a fost aprobată în ședința Comisiei Naționale de Examene, care s-a desfășurat pe 24 mai. Potrivit Ministerului Educației, numărul de candidați care beneficiază de această facilitate este cel mai mare din ultimii nouă ani. […] The post Un număr-record de elevi vor fi scutiți în acest an de susținerea BAC-ul la limba străină appeared first on NewsMaker.