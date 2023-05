Primăria Chișinău a început discuțiile privind inițierea unui acord de colaborare cu orașul Haifa din Israel

14:30

„Acest an a fost unul dintre cei mai dificili ani din viața mea, dar a fost un an bun al experienței – experiență negativă, pe care cu regret am trăit-o” – a declarat ex-Președintele țării, Igor Dodon, în cadrul „UNInterviu” de la Unimedia.info, având în vedere că în dimineața zilei 24 mai 2022 mascații au […] Articolul DODON: Acest an a fost unul dintre cei mai dificili ani din viața mea, dar am văzut cine este alături și cine nu apare prima dată în Subiectul Zilei.