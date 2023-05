În acest an Ziua Nistrului se va desfășura sub sloganul „Râul care ne unește”

În fiecare an, în ultima duminică a lunii mai este Ziua Nistrului. În acest an sărbătoarea se va desfășura sub sloganul „Râul care ne unește” și prevede mai multe evenimente la care sunt invitați toți dorii, informează Ministerul Mediului.

