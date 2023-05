Trei membri asociați organizației criminale „Turoc”, reținuți la...

19:20

Mbappe mai are termen până pe 31 iulie. În birourile clubului PSG este deja agitație maximă PSG a reușit imposibilul în urmă cu un an și a semnat prelungirea contractului lui Kylian Mbappe. Dar la numai un an distanță a intrat din nou în impas. Atunci, chiar dacă despre Mbappe se scriseseră sute de articole conform cărora bătuse palma cu Real Madrid, clubul care aparține conducătorilor statului Qatar a făcut în așa fel încât l-a convins să semneze un nou contract. Francezii au aflat la momentul...