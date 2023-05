Guvernul a aprobat, la propunerea Comisiei pentru Situații Excepționale, prelungirea stării de urgență cu 60 de zile

20:10

Eu întotdeauna am știut că în Basarabia avem oameni frumoși, dar ceea ce am văzut astăzi în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) a fost peste toate așteptările. Mai mult de 80.000 de oameni, din toate colțurile Republicii Moldova, au venit în inima capitalei să spună și să reafirme ceea ce majoritatea dintre noi știu – […] Post-ul Îmi pare rău că nu am putut să-i strâng la piept pe fiecare și pe toți acei 80.000 de oameni frumoși apare prima dată în Observatorul de Nord.