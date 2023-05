VIDEO Imagini care vă pot afecta emoțional. O fetiță de 10 ani a fost lovită de o mașină, la Botanica

11:50

Actorul Cătălin Lungu, realizatorul emisiunii „Zero doi” de la Jurnal TV, a publicat un remake la piesa „Soarele și Luna”, care a reprezentat în acest an Republica Moldova la Eurovision. În clip au fost utilizate imagini din timpul Adunării „Moldova Europeană”, care s-a desfășurat pe 21 mai în Piața Marii Adunări Naționale. Interpretul Pasha Parfeni […] The post VIDEO Remake la piesa „Soarele și Luna”, cu imagini de la Adunarea „Moldova Europeană”. Reacția lui Pasha Parfeni appeared first on NewsMaker.