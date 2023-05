La Chișinău au loc Zilele Bibliotecii „Onisifor Ghibu”

23:00

Cântăreața Tina Turner, ale cărei clasice soul și hituri pop precum The Best și What's Love Got to Do With It au făcut-o un superstar, a murit la vârsta de 83 de ani, scrie bbc.com. Turner a suferit o serie de probleme de sănătate în ultimii ani, inclusiv cancer, un accident vascular cerebral și insuficiență renală.