Politician: Alegerile locale vor fi adevăratul test al proeuropenismului societății noastre

15:10

Ruslan Codreanu, președinte al Partidului Puterea Oamenilor, consideră că evenimentele precum Adunarea Națională „Moldova Europeană” trebuie să devină o tradiție, informează TRIBUNA. „Duminica am mers acasă cu un sentiment de mândrie, așa cum demult nu am avut. Noi, oamenii Moldovei am manifestat unitate și am transmis un mesaj puternic: dorim un viitor în cadrul comunității […]