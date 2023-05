Mutarea disperată a lui Putin: A ”aruncat” Banca Centrală a Rusiei pe câmpul de luptă

09:30

A început să lucreze la 17 ani, primul job fiind în vânzări. Acum are 24 și lucrează la propria afacere împreună cu familia. Este vorba despre Livia Titica, fondatoarea brandului Liro, producător autohton de prune uscate, nuci și chipsuri de mere. Am aflat istoria Liro în cadrul emisiunii 10 LEI. „În primul rând am început […] Articolul 10 LEI// Livia Titica: Orice greșeală ne face să fim mai buni. Află povestea producătorului autohton Liro apare prima dată în Bani.md.