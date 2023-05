Întreruperi temporare de livrare a energiei electrice în raionul Nisporeni. Localitățile vizate

18:30

Moldova trebuie să se alinieze la inițiativele internaționale de ocrotire a albinelor și să promoveze activ soluțiile în această privință, susțin apicultorii din Republica Moldova. În ajunul Zilei Mondiale a Albinelor, celebrată în fiecare an pe data de 20 mai, apicultorii din Moldova și autoritățile publice de resort s-au întrunit... The post Moldova se aliniază inițiativelor internaționale de protejare a albinelor appeared first on ALBASAT.