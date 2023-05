DOC Rezoluția din Piața Marii Adunări Naționale va fi dezbătută la Parlament. Deputații urmează să adopte o hotărâre

09:10

Spre Europa Partidul de guvernământ PAS intenționează să includă în Constituție cursul european de dezvoltare a țării. Igor Grosu, speakerul parlamentului, a remarcat că «nu este cazul să se discute despre desfășurarea unui referendum» în acest sens, pentru că la alegerile din anii 2020 și 2021, «cetățenii au votat pentru integrarea europeană». Președintele francez Emmanuel Macron i-a mulțumit Maiei Sandu pentru organizarea Summit-ului Comunității Politice Europene în Moldova, la 1 iunie. Macron […]