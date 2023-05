Babă neagră, vinuri alese și o porție de cultură. Dezvăluiri de după culise despre summitul din 1 iunie

22:00

Șeful Direcției principale de informații a ministerului Apărării din Ucraina, Kiril Budanov, a declarat că forțele armate ucrainen au suficiente arme pentru a lansa o contraofensivă împotriva trupelor ocupaționiste ruse. Totodată, oficialul a dat de înțeles că acest scenariu va avea loc în viitorul apropiat. „Mulți dintre cetățenii noștri se află încă sub ocupație rusă […]