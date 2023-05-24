AMBASADELE MOLDOVEI ȘI RUSIEI ÎN ROMÂNIA AU AVUT UN SCHIMB DE REPLICI REFERITOR LA ALEGERILE DIN GĂGĂUZIA

Infotag, 24 mai 2023 17:30

AMBASADELE MOLDOVEI ȘI RUSIEI ÎN ROMÂNIA AU AVUT UN SCHIMB DE REPLICI REFERITOR LA ALEGERILE DIN GĂGĂUZIA

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